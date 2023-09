Genk a déjà oublié Mike Trésor : "Le garder était primordial"

Cet été, Genk n'a pas su garder Mike Trésor, qui sortait d'une saison de folie. Le néo Diable Rouge a signé à Burnley, mais les Limbourgeois peuvent encore compter sur la qualité de leur effectif.

Notamment, et on l'a encore vu ce samedi, sur Joseph Paintsil. Le Ghanéen était tout proche de signer à Leeds United cet été, mais il est finalement resté chez les Limbourgeois.

Passeur décisif face à l'Union, Paintsil a encore impressionné. Notamment l'ancien sélectionneur national René Vanderecyken, qui a vanté ses mérites dans les colonnes du Belang Van Limburg.

"Il était plus important pour Genk que Paintsil reste que Trésor. Il était très bon en termes de technique de frappe - ses centres et ses phases arrêtées étaient sublimes - mais Paintsil est plus menaçant. La passe décisive de Paintsil ce samedi était sublime. Il s'est très bien débrouillé : la bonne passe, au bon moment, dans le bon tempo."