Mauvaise nouvelle pour Julien Duranville, dont le retour se fait attendre

Recruté du RSC Anderlecht l'été dernier, Julien Duranville (17 ans) n'a bénéficié que de rares occasions pour se mettre en évidence depuis son arrivée à Dortmund.

A seulement 17 ans, Duranville a déjà connu plusieurs problèmes de blessure. Le jeune ailier droit n'avait pu faire ses débuts avec le BvB que lors du match pour le titre (perdu) face à Mainz en fin de saison dernière.

Il s'était à nouveau blessé cet été. Un pépin qui semblait pourtant ne plus d'être d'actualité, sauf que son coach Edin Terzic avait décidé de ne pas le faire jouer ce week-end. ”Nous devons faire preuve de calme et de patience pour qu’il puisse se stabiliser et pouvoir ensuite lui permettre de nous rejoindre sur le long terme", avait expliqué Terzic.

Mauvaise nouvelle également pour Duranville : il est absent de la rencontre de la Ligue des Champions de ce mardi face au PSG - tout comme Thomas Meunier. "Duranville ? Il a encore besoin d'un entraînement collectif", a justifié Terzic sur le site du BvB, expliquant que l'ancien du RSCA était donc trop court.