Pour Lois Openda, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent

Transféré à Leipzig après un feuilleton aux allures interminables, Lois Openda a bien débuté son aventure avec les Roten Bullen. Il aura désormais beaucoup à prouver dans une compétition dont il rêve, la Ligue des Champions.

21 buts en 41 matchs, des prestations XXL contre les grands du championnat de France, et une place méritée dans l'équipe-type de Ligue 1. Cet été, nous nous posions cette question : Openda est-il devenu trop grand pour le RC Lens ?

Malgré la qualification des Sang et Or pour la Ligue des Champions, le Diable Rouge a décidé de passer un nouveau palier dans sa carrière, qui a pris un sérieux envol depuis sa deuxième saison en prêt du côté de Vitesse Arnhem.

Le début de saison d'Openda plaide dans tous les cas en sa faveur, qui a déjà marqué 3 buts et distribué un assist en Bundesliga avec Leipzig.

La Ligue des Champions, le rêve d'Openda

Son départ cet été fut motivé majoritairement par la perspective de jouer un rôle dans la compétition-reine du football européen : la Ligue des Champions.

"Entendre la musique de la Ligue des champions, c'est un rêve de gosse", déclarait Openda, alors en pleine bourre avec Lens, dans La Voix du Nord. "La jouer en tant que titulaire, vouloir gagner et amener ce club (Lens) très loin, forcément, ces ambitions sont là."

Le choix du Belge a été fait, et au vu du début de saison timoré de Lens - lanterne rouge de Ligue 1 -, il aura toutes les occasions de s'exprimer et de s'épanouir en C1 sous les couleurs de Leipzig, versé dans un groupe G abordable (Manchester City, Young Boys, Etoile Rouge de Belgrade).

Encore grandir, pour s'affirmer chez les Diables Rouges

Dans d'autres circonstances, la question se poserait autour du statut d'Openda en équipe nationale, qui se contente de quelques maigres entrées en jeu depuis ses débuts chez les Diables. Fait marquant : sur 11 apparitions, il n'a jamais été titularisé.

Sauf que devant lui dans la hiérarchie, il y a un certain Romelu Lukaku qui malgré ses déboires récents en club continue d'afficher des stats monstrueuses (n'ayons pas peur des mots) en équipe nationale et a encore prouvé face à l'Estonie qu'il était tout bonnement indispensable.

Alors non, Tedesco ne va sûrement pas basculer dans un système à deux attaquants pour donner plus de temps de jeu à Openda. Sa marge de progression, il devra la combler en club. S'il est voué à attendre patiemment sa chance en tant que numéro 2 chez les Diables, des bonnes prestations en Ligue des Champions ne lui permettront que de bien se faire voir aux yeux de Tedesco et de l'opinion du public.

Début des choses sérieuses ce mardi, 18h45, face aux Young Boys de Berne.