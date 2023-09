Voici l'homme qui doit reconstruire l'Allemagne en neuf mois

L'Allemagne est enlisée dans une crise profonde alors que son Euro débute dans moins de neuf mois. La Mannschaft aurait enfin identifié son sauveur, Julian Nagelsmann.

L'Allemagne traverse une période particulièrement difficile. Malgré la victoire contre la France lors de la dernière rencontre amicale, la Mannschaft n'avance plus.

Les Allemands n'avaient plus gagné depuis cinq rencontres consécutives et ont empoché la semaine dernière leur second succès depuis la Coupe du Monde, le premier depuis le 25 mars et un match amical contre le Pérou, trois jours avant la défaite contre les Diables à Cologne.

Après de bons débuts et une grosse campagne de qualification à la Coupe du Monde 2022, Hansi Flick a donc été forcé de rendre les armes. Selon les informations du Bild, son successeur serait connu et c'est encore un ancien entraîneur du Bayern : Julian Nagelsmann.

Le coach de 36 ans serait proche de prendre la Mannschaft en main, neuf mois avant son Euro. Une course contre-la-montre.