Le début de l'aventure ou une nouvelle soirée sans lendemain pour Mile Svilar ?

Le Belgo-serbe devrait être titulaire ce soir avec l'AS Rome, sur la pelouse du Sheriff Tiraspol en Conference League.

Mile Svilar a déjà 24 ans, et a vu le temps défiler sans pouvoir saisir sa chance. Toujours sur le banc de la Roma, il va devoir percer, et vite. Présenté comme un tout grand talent depuis ses 17 ans, âge auquel il quitte Anderlecht, il opte pour Benfica, où il perd 5 ans de sa carrière.



Certes, avec les Lisboètes, Svilar est devenu le plus jeune portier de l'histoire en Ligue des Champions. Mais ce sera sans lendemain, même s'il cumulera finalement 23 matchs avec Benfica en jouant les doublures.

Il y a une quinzaine de mois, c'est José Mourinho qui l'a attiré du côté de l'AS Rome. On se dit qu'il peut enfin percer, mais Svilar n'a joué que... 4 matchs la saison dernière.

Ce jeudi soir, sur la pelouse du Sheriff Tiraspol en Conference League, le portier Belgo-serbe pourrait bien faire sa première apparition de la saison. "Le Mile d’aujourd’hui est beaucoup moins impatient qu’il y a six ans. Je ne vais pas dire que je regrette mes choix, mais j’ai mûri" confiait-il cet été dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

Enfin le début de l'aventure ou une nouvelle soirée sans lendemain ? Seul l'avenir nous le dira, mais il faudra se lever tôt pour aller chercher la place de titulaire de Rui Patricio.