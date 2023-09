Witsel à coeur ouvert : "Oui, c'est le choix de l'argent"

En Liga, dimanche à 21 heures, c'est l'heure du derby madrilène. Le Real Madrid, sans Courtois, se rend au Wanda Metropolitano de l'Atlético, où Axel Witsel est régulièrement utilisé en défense centrale par Diego Simeone.

Le Real est encore invaincu avec 15 points sur 15, tandis que l'Atlético n'a que 7 points mais un match en retard à jouer. Lors d'une entrevue avec Radio Marca, Axel Witsel a été interrogé sur son aventure en Chine, à la lumière de l'exode de joueurs vers l'Arabie saoudite. Witsel est parti en 2017 à Tianjin pour jouer un an et demi dans la Chinese Super League et a récemment vu son coéquipier Carrasco choisir Al Shabab.

L'ancien Diable Rouge n'a pas mâché ses mots. "Bien sûr, nous y allons pour l'argent et non pour le projet sportif qui vous est présenté. C'est la seule vérité. Le fait que Yannick ait également fait ce choix me convient. C'est quand même une expérience de vie", a-t-il déclaré.

À propos de Carrasco, Witsel a déclaré à Radio Marca : "Je lui ai parlé il y a quelque temps car il m'a appelé après le match au sujet de la blessure de Lemar (l'attaquant français s'est déchiré le tendon d'Achille et sera longtemps hors de jeu, ndlr). Yannick se sent très bien là-bas, il est heureux. Chaque joueur suit son propre chemin. Je ne vais donc pas dire que c'est incorrect de choisir l'Arabie saoudite, alors que j'ai moi-même choisi la Chine à l'âge de 27 ans. Pour moi, Yannick a fait un bon choix."