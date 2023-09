Comme à Anderlecht, Vincent Kompany "trust the process"

Burnley vit un début de saison très compliqué, avec un seul point pris en 4 rencontres de Premier League. Mais Vincent Kompany ne perd pas espoir.

Avec 3 défaites et un seul match nul, Burnley est actuellement avant-dernier de Premier League, juste devant Luton Town, autre promu. La saison folle des Clarets en Championship semble bel et bien être du passé, et Vincent Kompany cherche la solution.

Mais alors que Burnley affronte Manchester United ce samedi soir (21h), Kompany reste très confiant. Comme à Anderlecht, son mot d'ordre semble être "trust the process" : "Nous construisons quelque chose afin de prouver à tout le monde que nous avons notre place ici", affirme-t-il dans des propos relayés par le Daily Mail.

"Notre manque d'expérience et de cohésion s'est vu en ce début de saison mais je pense que nous vivrons des moments intéressants. Je suis convaincu que nous avons des joueurs qui pourront briller dans de plus grandes équipes de Premier League à l'avenir", conclut Kompany.