Deux grandes premières belges en Bundesliga

Le football belge regarde désormais attentivement les matchs du Werder Brême. Avec de bonnes nouvelles venant d'Olivier Deman et Senne Lynen ce weekend.

Cet été, le Werder Brême a recruté malin et a recruté belge. S'ils n'étaient pas les noms les plus clinquants de la Jupiler Pro League, Olivier Deman et Senne Lynen ont montré qu'ils avaient le profil pour les matchs à haute intensité de Bundesliga.

Sans faire de bruit, nos deux représentants s'installent dans l'équipe. Ce samedi, Olivier Deman était titulaire pour la première fois sur le côté gauche.

Senne Lynen est quant à lui déjà installé dans l'équipe depuis un moment. Mais il a lui aussi connu un grand moment face à Cologne en délivrant son premier assist sur le but de la victoire du Werder. Mené au score, Brême s'est finalement imposé 2-1.