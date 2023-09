Victoire importante pour Burnley, la réaction soulagée de Kompany

Sans succès depuis le début de la saison en Premier League, Burnley s'est fait plaisir ce mardi soir en écrasant l'équipe de Salford, qui évolue en League Two (4-0).

"Nous pouvons remettre ce résultat dans son contexte. Nous savons que nous sommes une équipe de Premier League - nous sommes censés gagner, nous sommes censés faire une performance - mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand vous avez 11 changements", a déclaré Kompany en après-match au micro de la BBC.

"Nous avons fait preuve d'une bonne discipline, d'une performance professionnelle. Nous avons marqué des buts et nous avons réussi à garder notre cage inviolée. Nous laissons cela derrière nous et nous nous concentrons sur la Premier League et le prochain tour", a continué un Kompany satisfait.

Burnley retrouvera la Premier League ce week-end, avec un déplacement périlleux à Newcastle. "C'est une bonne performance. Nous continuons à aller de l'avant et espérons que les résultats arriveront en Premier League aussi. En Premier League je pense que nous n'avons pas été chanceux en ne marquant pas plus, ce qui nous aurait donné de meilleurs résultats", a conclu l'ancien coach d'Anderlecht, qui cherche toujours sa première victoire en Premier League à la tête des Clarets.