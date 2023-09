Hein Vanhaezebrouck explique sa tactique fort défensive à l'Antwerp

La Gantoise a adopté une approche défensive lors de son match contre le champion en titre, l'Antwerp. L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck a expliqué sa stratégie à Sporza par la suite.

Anvers semble être un adversaire coriace pour la Gantoise, d'après Vanhaezebrouck. Il explique : "Habituellement, nous avons du mal à obtenir des résultats ici, ce qui a motivé mon choix pour une approche plus prudente. De plus, étant notre troisième match en sept jours, il était nécessaire d'apporter quelques ajustements."

Vanhaezebrouck espérait que son équipe se montrerait plus prolifique devant le but : "La clé réside toujours dans la recherche de la meilleure manière d'obtenir un résultat satisfaisant. Nous comprenons à quel point il est difficile de créer des occasions de but contre une équipe bien organisée, et il semble qu'Anvers ait rencontré les mêmes problèmes que nous. Cependant, nos transitions n'ont pas été à la hauteur de nos attentes."

Hein Vanhaezebrouck revient sur le but hors-jeu

Bien que la Gantoise ait frôlé la victoire, Vanhaezebrouck estime que son équipe aurait pu mieux exploiter ses opportunités : "En première mi-temps, nous n'avons pas su en tirer profit suffisamment, et en seconde période, nos décisions autour de la surface de réparation n'ont pas été optimales. Notre but a été marqué dans une phase statique et était presque en position de hors-jeu. Sans cela, nous aurions pu repartir avec les trois points."