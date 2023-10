Sans briller, l'Union aura été efficace : "Ce n'est pas toujours très sexy, mais..."

L'Union Saint-Gilloise a enchaîné sa 2e victoire de suite en battant le Sporting de Charleroi ce dimanche (3-1)

Les Saint-Gillois auront cependant eu besoin de trois phases arrêtées pour se défaire des Zèbres. Ce fut également l'occasion pour Guillaume François d'enfin recevoir du temps de jeu, lui qui n'avait plus été titularisé depuis le mois d'avril dernier.

“Nous avions à cœur de montrer qu’on pouvait rivaliser, même sans certains titulaires", expliquait François au bord de la pelouse après la rencontre.

Le latéral gauche a souligné l'implication de ses coéquipiers, même si la manière n'a pas été tout le temps au rendez-vous. "Tout le monde est concerné à l’Union et, même si la manière n’est pas toujours la plus sexy, la victoire au bout est le plus important. Le 1-2 annulé nous a fait du bien pour rester dans la partie. Et nous avons en plus pu gérer en fin de rencontre, c’est un après-midi comme on les aime à l’Union", a-t-il continué.