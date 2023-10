De phénomène du foot belge à simple remplaçant : les dessous de la méforme de Gift Orban

La saison passée, chaque ballon que Gift Orban touchait se transformait en but, ou presque. Comment expliquer le contraste avec ces dernières semaines où il n'est plus que l'ombre de lui-même ?

20 buts en 22 matchs : en six mois à peine, Gift Orban avait mis le championnat belge à ses pieds en explosant à La Gantoise, lui qui ne venait que de D2 norvégienne. Mais depuis, le wonderkid marque le pas : il n’a plus marqué depuis le 13 août et a manifesté tout son mal-être en se faisant exclure face à l’Antwerp.

Contre le RWDM, Hein Vanhaezebrouck l’a placé sur le banc. Comme tout le monde, HVH a compris que quelque chose ne tournait pas rond chez son buteur nigérian et ne s’en cache pas : “Gift n’est pas non plus très bon à l’entraînement. Il marque beaucoup moins, ses ballons sont moins souvent cadrés. Contre l’Antwerp, même sans sa carte rouge, j’aurais pu le sortir” a-t-il avoué en conférence de presse, avant le match de Conférence League contre le Maccabi Tel-Aviv.

Des propos sans filtre mais qui sont accompagnés de motifs d’espoir : “Il faut toujours lui faire remarquer certaines choses, mais d'un autre côté, il faut aussi se référer à ce qui s'est bien passé auparavant et nous essayons aussi de lui montrer des images. Gift est un optimiste”.