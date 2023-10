C'est l'heure du Mea Culpa

Cette altercation avait fait réagir les supporters et les suiveurs des deux clubs, Genk et le Sporting d'Anderlecht.

Dimitri De Condé revient sur l'incident avec Jan Vertonghen. Le directeur sportif du KRC Genk a écopé d'une lourde suspension après un accrochage avec le défenseur du RSC Anderlecht.

Dans une interview avec Het Laatste Nieuws, De Condé réagit : "J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, je le réalise. Mais je pensais que j'avais le droit de défendre mon club. Quand les décisions arbitrales tournent en notre défaveur, on a envie de réagir."

De Condé voulait défendre son club. "Je voulais montrer que nous en avions assez et que cela ne pouvait plus continuer ainsi, c'est le message que je voulais faire passer. Mais la façon dont je l'ai fait n'était pas correcte, je le réalise. J'ai tiré des leçons de cela pour moi-même. Je continuerai toujours à défendre mon club, mais plus de cette manière. (rires) Je vais devoir changer ma stratégie."