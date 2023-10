Remonté, Luis Enrique se défoule sur la presse : "Le problème avec les journalistes..."

Entraîner le PSG n'est jamais une tâche facile. Jamais. Même quand on s'appelle Luis Enrique.

Ce samedi en conférence de presse, le coach espagnol du PSG a semblé un peu énervé, répondant de manière directe à plusieurs questions des journalistes. Il faut dire que les Parisiens se sont pris une fameuse casquette en semaine : 4-1 face à Newcastle.

"Le résultat ne reflète pas du tout la différence entre les deux équipes. Les erreurs nous ont coûté des buts. C’est un résultat atypique. Dans ma carrière j’ai perdu quelques fois sur des grosses marges. Mais là c’était un match étrange mais j’ai aimé l’attitude de mon équipe", a commencé Luis Enrique, défendant ensuite plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembelé.

"Je me souviens qu’il y a deux ou trois semaines, dans cette même salle, on m’a demandé ici si on était Kylian-dépendant parce qu’il venait de marquer sept ou huit buts. Maintenant, vous me demandez ce que Kylian doit faire parce qu’il n’a pas marqué sur ses derniers matchs. Ce n'est pas Suprman", réplique Enrique. (Sur Dembelé) Le problème des journalistes, c’est que c’est soit tout négatif ou tout positif. Je suis content des performances d’Ousmane. Je ne crois pas qu’il faut mettre la pression sur les joueurs."

L'Espagnol s'est ensuite emporté lorsqu'on lui a demandé un bilan de son début de saison. "Vous savez depuis combien d’années je suis entraîneur au plus haut niveau ? Beaucoup (...) On fait tous des erreur. J’ai confiance en ce que je vois. Je suis convaincu qu’on va réussir (...) On veut obtenir des trophées, je n’ai pas peur de le dire. Si on n’y arrive pas, je serai le coupable."