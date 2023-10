Defour et Leoni se sont pris la tête : le coach de Malines explique

Steven Defour ne s'est pas fait d'amis au Lotto Park ce samedi : le coach du KV Malines s'en est pris au chouchou de la maison, Théo Leoni, lors de sa sortie. Il explique.

Ce n'était qu'un bref instant, mais certains l'ont remarqué : Steven Defour n'était pas ravi au moment de la sortie de Théo Leoni. L'ex-milieu de terrain du RSC Anderlecht et l'actuel chouchou du Lotto Park ont échangé quelques mots.

En conférence de presse, Defour a expliqué : "C'est juste qu'il devait sortir par le bord du terrain, mais qu'il est resté à l'intérieur du terrain pendant plusieurs mètres. Je lui ai dit de sortir", détaille le coach du KV Malines. "Il m'a dit que c'était pour saluer ses suppporters. C'est bien, mais il faut quitter le terrain. Ils ont gagné une minute".

Rien de grave donc, et notre confrère demandera alors à l'ancien du Standard et du RSCA, bien connu pour sa roublardise, s'il n'avait jamais fait ça de sa carrière. "Non, jamais", rigole Defour avec malice...