Carl Hoefkens sera confronté à un fameux dilemme après la trêve

Nathan Ngoy monte en puissance et était l'un des meilleurs joueurs du Standard contre le Club de Bruges, mais le pied gauche de Kostas Laifis peut faire beaucoup de bien à cette équipe liégeoise. Un futur dilemme de taille pour Carl Hoefkens.

Kostas Laifis a été réintégré au noyau A du Standard après son faux-départ de l'été. Le Chypriote a rejoué 73 minutes lors de la victoire à Eupen, mais s'est blessé à la cuisse et n'a pas rejoué depuis.

Sur la pelouse du Kehrweg, le défenseur central avait fait beaucoup de bien avec son pied gauche, qui permettait de relancer plus facilement de ce côté de la pelouse et faciliter les constructions liégeoises. De plus, le jeu au pied et la précision de Laifis ne sont plus à prouver, tout comme son assise défensive.

Si, éthiquement après sa tentative de quitter le club, la réintégration de Laifis a logiquement posé question, on ne peut donner tort à Carl Hoefkens connaissant l'apport potentiel de l'arrière central (30 ans) sur son effectif.

Laifis ou Ngoy, le dilemme s'impose

Sauf que depuis lors, un petit nouveau s'est frayé une place de titulaire et a montré, ce dimanche encore contre le Club de Bruges, qu'il la méritait amplement et qu'il n'était pas enclin à la lâcher.

Nathan Ngoy est peut-être la révélation de ce début de saison du Standard, tant sa fougue et sa solidité font du bien. Le jeune joueur (20 ans) connaît Merveille Bokadi et Zinho Vanheusden depuis longtemps et s'adapte facilement à leur style de jeu.

Le Congolais et le capitaine sont indéboulonnables dans cet axe central. Il ne reste donc plus qu'une place, que Carl Hoefkens va devoir diviser entre Nathan Ngoy et Kostas Laifis. S'appuyer sur le pied gauche de l'expérimenté chypriote ou continuer de miser sur Ngoy, que l'entraîneur du Standard apprécie particulièrement ? Un véritable dilemme se posera après la trêve internationale.