Les vérités de Lukaku sur l'affaire Courtois : "Le jour où il décidera de revenir..."

Outre Romelu Lukaku, un autre Diable Rouge a vécu un été pour le moins agité : Thibaut Courtois, qui a eu des différends avec le sélectionneur Domenico Tedesco.

Ce mercredi après-midi en conférence de presse, Romelu Lukaku a été questionné sur cet épisode, qui fait encore l'actualité des Diables Rouges. Lukaku sent-il, en tant que cadre du vestiaire, qu'il doit jouer un rôle de médiateur, ou qu'il doit intervenir ?

"J'ai déjà parlé au vestiaire. J'ai aussi parlé avec Thibaut (Courtois) personnellement", a expliqué Lukaku. "Je pense que ce qu'il se dit dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. Ce qui s'est dit entre moi et Thibaut, ça reste entre nous. Mais ce n'est que du positif."

"On doit se concentrer sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Thibaut souffre d'une blessure assez sérieuse. Thibaut doit se reposer et récupérer, il doit se concentrer mentalement sur sa blessure. Nous, en tant que joueurs mais aussi en tant que peuple, on doit se concentrer sur le présent. Le jour où Thibaut décidera de revenir, il s'expliquera devant le groupe."

Un autre Diable a également parlé de cette situation, de façon un peu maladroite et qui n'a pas manqué de faire réagir dans les journaux : Timothy Castagne. Lukaku affirme ne pas avoir accordé beaucoup d'importance aux déclarations du latéral droit des Diables. "Il a dit quelque chose ?", a demandé Lukaku. "Je ne suis pas un gars qui aime jouer à la police avec ça."

"Je voudrais demander aux médias de ne pas écrire constamment que Thibaut Courtois ou tout autre joueur a dit ceci ou fait cela. Si Thibaut revient, il sera d'une valeur inestimable pour cette équipe. Ce qui s'est passé, nous devons le laisser derrière nous", a conclu Big Rom.