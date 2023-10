"Eden Hazard a gâché une partie de sa carrière"

Eden Hazard a annoncé sa retraite professionnelle ce mardi. Pour certains, s'il a été au top, il a aussi gâché une partie de sa carrière.

Difficile d'être passé à côté de l'annonce de la retraite d'Eden Hazard mardi matin. Dans la foulée de cette annonce, il a reçu des messages d'anciens coéquipiers et d'autres joueurs.

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo, connu pour ne pas avoir sa langue de sa poche, a donné son avis sur la carrière de l'ancien capitaine des Diables Rouges.

"Quand t'as un mec qui est aussi fort que ça et qui n'a pas accumulé les bonnes saisons, t'es bien obligé de dire qu'il a gâché mais après tout, Eden Hazard a choisi sa vie et il l'a assumé", a commenté le journaliste durant l'émission After Foot de RMC.

"Dans un certain sens, il a gâché une partie de sa carrière", a conclu Riolo.