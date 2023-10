Obbi Oulare victime de racisme de la part de ses propres supporters : le club réagit

Obbi Oulare, l'attaquant de Lierse SK, a été victime d'insultes racistes de la part de ses propres supporters lors de la défaite 0-1 contre Deinze. Lierse a maintenant réagi à la situation, le club indique être profondément indigné par ces expressions racistes.

Le Lierse mentionne que ce sont quelques individus parmi leurs supporters qui ont proféré des propos racistes envers Oulare. "L'indignation après le match chez Obbi et ses coéquipiers était énorme. Notre club déplore vivement cet incident et tentera de punir les responsables en se basant sur les images des caméras de surveillance", communique Lierse via ses canaux officiels.

Lierse est clair sur la question du racisme au sein du club. "Soyons clairs : toute forme de racisme n'a pas sa place dans notre club. Le Lisp doit être un endroit où tout le monde se sent chez soi. Nous sommes également déçus du résultat d'hier, bien que cela ne puisse en aucun cas justifier des chants racistes", déclare Lierse.

Jusqu'à présent, Lierse connaît une saison difficile en Challenger Pro League. Le club est avant-dernier et n'a que le SL16 derrière lui. Au cours du mercato estival, Lierse a signé Oulare, l'attaquant a marqué deux fois en huit matchs jusqu'à présent. Il a également délivré une passe décisive.