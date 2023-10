Nancy ; une sanction exemple pour un cas de racisme dans le stade

Quand dans certains clubs, on essaie de minimiser les choses, l'AS Nancy-Lorraine a pris une sanction exemplaire.

L'ASNL a pris des mesures fermes à la suite des cris de singe racistes entendus lors du match de National entre Nancy et le Red Star mercredi dernier. Le club lorrain a identifié l'auteur des faits grâce aux caméras de surveillance du stade Marcel-Picot. « Nous avons identifié l'auteur, il s'est livré à la police », a déclaré Nabil El Yaagoubi, directeur général adjoint du club. Conformément à la loi Larrivé, l'individu en question sera interdit de stade pour cinq ans. Cette interdiction commerciale de stade (ICS) offre aux clubs la possibilité de refuser la vente de billets à des spectateurs spécifiques non encore interdits de stade, et ils peuvent également les ficher informatiquement.

Le président de l'ASNL, Nicolas Holveck, a souligné que bien qu'il n'y ait pas de durée maximale prévue par la loi pour les ICS, les données ne peuvent pas être conservées pendant plus de trois ans. Suite à cette identification, le club a déposé plainte au commissariat. « La procédure maintenant n'est plus chez nous, elle est à la justice », a ajouté El Yaagoubi. Cet incident regrettable s'est produit après le match qui s'est terminé par un score de parité 1-1 entre le Red Star, leader du National, et Nancy, classé 14e.