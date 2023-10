Gianni Infantino réagit avec émotion aux tragiques évènements à Bruxelles

La rencontre Belgique - Suède de ce lundi soir a été entachée par l'attentat terroriste qui a fait deux morts dans le centre de Bruxelles. Le match n'est pas allé à son terme.

L'émotion est encore palpable, au lendemain d'un nouvel épisode terroriste qui aura frappé la Belgique, mais aussi la Suède. Les deux victimes sont en effet de nationalité suédoise.

Si le football unit les peuples, il ne peut malheureusement rien face à la folie du monde. Les images de fans suédois et belges, choqués et évacués ensuite du Stade Roi Baudouin, n'ont laissé personne indifférent.

Suite à ces évènements qui ont menacé les quelques 35 000 personnes présentes au stade - sans compter les joueurs, les dirigeants, les officiels, les journalistes... -, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réagi sur les réseaux sociaux.

"Je suis profondément choqué et attristé par la mort tragique de deux Suédois à Bruxelles près du stade où la Belgique accueillait la Suède", s'est exprimé le dirigeant. "Au nom de la Fifa et de la communauté du football, j'adresse mes profondes condoléances aux familles et amis des victimes. Nos pensées vont aux peuples de Belgique et de Suède, à leurs équipes nationales respectives et à leurs fédérations."