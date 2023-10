Un joueur qualifié de "partisan du terrorisme" après son message en soutien à la Palestine

La polémique enfle en Allemagne après que le joueur du Bayern de Munich, Noussair Mazraoui, ait publié un message sur le conflit israélo-palestinien.

Noussair Mazraoui a récemment partagé une vidéo sur Instagram, disant ceci : "Dieu, aide nos frères opprimés en Palestine à remporter la victoire. Que Dieu donne la miséricorde aux morts, que Dieu guérisse leurs blessés."

Les réactions n'ont pas tardé à affluer, apportant leur flot de critiques. Notamment, le journal Bild s'est montré extrêmement virulent. “Des supporters du terrorisme sur la pelouse? Insupportable !"

"La Bundesliga prévoit une campagne commémorative pour les victimes du terrorisme du Hamas pour la prochaine journée. Est-il concevable qu’il y ait à ce moment-là un joueur sur le terrain qui soutienne cette terreur ? La mort massive d’innocents ? Ce serait insupportable!."

"Si Mazraoui refuse de prendre ses distances de manière convaincante, il ne pourra plus jouer en championnat. Ensuite, il doit y avoir des conséquences de la part du FC Bayern, dont le président juif Kurt Landauer, a dû fuir les nazis. Les footballeurs ne doivent pas nécessairement être des saints, mais ils sont des modèles pour les enfants et les jeunes. Qu’ils le veuillent ou non. Un partisan du terrorisme ne peut jamais être un modèle", a continué le tabloid allemand, le plus lus en Europe occidentale.

Suite à ces accusations, Mazraoui a décidé de réagir et de se défendre. "Ma position est que je travaillerai pour la paix et la justice dans ce monde. Cela signifie que je serai toujours contre toutes sortes de terrorisme, de haine et de violence. Et c’est quelque chose que je soutiendrai toujours."