🎥 L'anecdote géniale d'un ancien coéquipier sur Eden Hazard : "Les forts ont essayé de le faire tomber, mais ce sont eux qui tombaient"

Les témoignages affluent depuis la retraite d'Eden Hazard. Voici celui de son ancien coéquipier au LOSC Adil Rami, qui nous rappelle une anecdote particulière.

Depuis qu'il a repris sa retraite, beaucoup d'anciens coéquipiers témoignent, positivement ou négativement, du génie et de la carrière d'Eden Hazard. Invité dans l'émission "Zack en roue libre" de Zack Nani, diffusée sur Twitch, Adil Rami se souvient d'une anecdote particulière avec l'ancien capitaine des Diables, lorsqu'il portait les couleurs du LOSC.

"C'était incroyable. Eden, il a des grosses cuisses, il est puissant. Un jour à l'entraînement, Florent Balmont et d'autres gros ont essayé de lui rentrer dedans pour le faire tomber, mais c'était eux qui tombaient. Même moi je rigolais, alors que je ne voulais pas."

Le défenseur central se souvient de la classe et la justesse d'un joueur qui savait faire la différence au bon moment. "La nouvelle génération veut te terminer pour te terminer, sans apporter quelque chose de concret à son équipe. Lui, il faisait contrôle-passe. Et d'un coup, il accélérait et c'était incroyable. Je le voyais de derrière, avec son gros 'boul'. Trop fort, et propre. C'était collé aux pieds."