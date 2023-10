Vincent Kompany a tout tenté pour attirer ce Diable Rouge

Promu en Premier League à l'issue de la saison dernière avec Burnley, Vincent Kompany a connu un retour dans l'élite très compliqué.

Burnley pointe actuellement à la 18e place de Premier League, avec 4 petits points pris en 8 rencontres. Un bilan catastrophique, malgré la présence de 3 Diables Rouges dans le noyau : Ameen Al-Dakhil, Mike Trésor et Hannes Delcroix.

Cet été, Kompany aurait tenté de recruter un autre joueur de l'équipe nationale. Selon Het Laatste Nieuws, il s'agirait de Dodi Lukebakio, qui a décidé de signer à Séville cet été.

La presse espagnole explique que Lukebakio aurait pris cette décision après une rencontre jouée avec Wolfsburg au Stade Ramon Sanchez Pizjuan. Il aurait été impressionné par l'ambiance.

Pourtant, Burnley aurait tout tenté, proposant au Diable Rouge un salaire plus elevé et une prime à la signature de 3 millions d'euros. Mais rien n'y fait, et Lukebakio est véritablement en train d'exploser tant à Séville qu'en équipe nationale...