Chouchou du Canonnier, il est l'une des sensations de Liga : vous rappelez-vous de lui ?

Si vous suivez la Liga, le début de saison surprenant de Gérone ne vous a pas échappé. À la baguette, un ancien de l'Excel Mouscron : Aleix Garcia.

Quand Manchester City prête Aleix Garcia à Mouscron à l'époque, on ne tarde pas à se demander ce qu'un tel talent est venu faire à l'Excel. Nous sommes en 2019-2020, et la morosité ne s'est pas encore totalement installée sur le plan sportif au Canonnier : quand la saison est définitivement arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19, Mouscron est 10e, et Garcia y est pour beaucoup.

À 22 ans à l'époque, Aleix Garcia avait terminé la saison avec 5 buts et 3 assists en 25 matchs, mais c'est surtout son aisance balle au pied qui avait frappé les esprits. Propriété du City Football Group, on se disait que l'Espagnol était promis à l'un des meilleurs clubs de la galaxie CFG - pas Manchester City, mais certainement pas Lommel, par exemple.

Le retour au City Football Group... avec des détours

Ironie du sort : si aujourd'hui, à 26 ans, Aleix Garcia est le maître à jouer de Gérone, club du City Football Group, cela ne s'est pas fait sans détours. En 2020, il quitte en effet gratuitement Manchester pour le Dinamo Bucarest... où il ne jouera qu'une demi-saison sans convaincre, mais surtout dans des conditions très compliquées en coulisses.

© photonews

Après avoir rompu son contrat, Garcia débarque en Liga, à Eibar, où il ne restera pas après 11 matchs disputés en seconde partie de saison. Mais un club de D2 a flairé la bonne occasion : Gérone (ou Girona), où Manchester City l'avait prêté avant Mouscron. Bingo : Aleix Garcia y redevient un cadre, et fait partie des cadres qui portent le club vers la promotion.

Six assists en 30 matchs pour sa saison 2022-2023, que Girona termine à une belle 10e place (tiens tiens, comme... Mouscron en 2019-2020), et désormais déjà 2 buts et un assist en 9 matchs, brassard au bras, alors que le modeste club catalan est 2e de Liga à la surprise générale : Aleix Garcia explose, et est même cité à l'Atlético Madrid par certains médias espagnols. Il n'aura pas oublié quelques soirées pluvieuses dans un Canonnier vide avant d'en arriver là...