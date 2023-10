🎥 Quand Eden Hazard fait la passe... à Roméo Elvis (qui se loupe complètement)

Sur la pelouse du Stade de l'√Čpop√©e ce mercredi, il n'y avait pas que des footballeurs. On y retrouvait des humoristes, mais aussi un rappeur belge bien connu : Rom√©o Elvis.

Eden Hazard et Daniel Van Buyten n'étaient pas les seuls Belges sur la pelouse avec le Variétés Club de France ce mercredi. Roméo Elvis, rappeur bien connu de Bruxelles (et frère d'Angèle), est monté en seconde période.

Il aurait même pu s'offrir un but et participer à la fête du Variétés, qui l'a emporté 12-2. Mais après un petit festival d'Eden Hazard, qui a pour la énième fois du match privilégié la passe au tir, Roméo Elvis... a loupé son occasion devant le but vide.

"C'était légendaire", ironisait le rappeur après le match. "Il a tout fait pour me faire marquer, mais je n'y suis pas arrivé. Je crois qu'il m'en veut, on ne va plus se parler un bout de temps...".