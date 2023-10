Doute puis libération intense pour Lukaku et la Roma

Mission accomplie pour la Roma, qui ne s'est imposée que sur le plus petit écart ce dimanche face à Monza (1-0).

Dans un match fermé, la solution est venue de Stephan El Shaarawy. Impliqué dans le scandale de paris sportifs en Italie, c'est lui qui a marqué le but de la victoire, à la 90e minute de la rencontre. Il était en larmes après son but.

Romelu Lukaku était titulaire et a joué l'ensemble de la rencontre. L'AS Rome a peut-être douté ce dimanche, mais enchaîne une 3e victoire de suite. Le club de la Louve est 6e de Serie A.

