Vincent Janssen a un rêve, et sa femme y est pour beaucoup

L'attaquant de l'Antwerp est content de ne plus avoir le titre de champion comme ambition, puisque les Anversois ont récolté les lauriers la saison dernière.

Vincent Janssen était une figure clé lors du doublé de l'Antwerp la saison dernière. Le Néerlandais a encore un contrat jusqu'en 2026, mais rêve toujours de... la MLS.

Janssen considère cela comme une ambition importante. "J'aimerais jouer un jour en MLS", déclare-t-il dans Humo. "Cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps, surtout depuis que je suis avec ma femme (qui est américaine, ndlr). Et sinon... (réfléchit) Je suis content de ne plus pouvoir dire que je veux devenir champion avec Antwerp."

En revanche, un retour en Premier League n'est pas à l'ordre du jour. "Non, ce n'est pas une ambition. L'équilibre entre la vie et le travail est bon maintenant. Je suis tellement heureux. Je trouve qu'Antwerp est vraiment un beau club, la ville est géniale et les supporters aussi. Ma famille et mes amis sont proches, ma femme est heureuse, je suis heureux. Pourquoi devrais-je replonger dans l'inconnu sans savoir à quoi m'attendre ? Il ne faut pas jeter ce que l'on a."