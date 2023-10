🎥 Du rire aux larmes pour ce Diablotin

Largie Ramazani a finalement décidé de rester à Almeria, après un été marqué par plusieurs rumeurs de transfert. Le Diablotin s'est encore mis en évidence ce samedi.

Ramazani était titulaire ce samedi lors de la réception de Las Palmas. Alors que Las Palmas avait ouvert le score en première mi-temps via El-Haddadi, c'est Ramazani - monté à la 63e - qui a répondu.

A la 73e minute, le jeune ailier est rentré dans le jeu et a égalisé d'une frappe qui a d'abord heurté le poteau avant de terminer sa course dans les filets. Le premier but de Ramazani cette saison, lui qui a déjà donné 4 assists.

Las Palmas marquera finalement le but du 1-2 dans les arrêts de jeu du match, des oeuvres de Sory Kaba (ex-OHL). Une défaite cruelle pour Almeria, qui est lanterne rouge de Liga avec 4 points en 11 matchs.