Drame en Angleterre : la famille d'un joueur de Liverpool a été kidnappée

La presse colombienne nous apprend ce week-end que les parents de Luis Diaz, Luis Manuel Diaz et Cilenis Marulanda, ont été enlevés par des hommes armés alors qu'ils faisaient le plein à une station-service, dans le département de La Guajira, en Colombie.

Le président colombien Gustavo Petro a cependant déjà amené de bonnes nouvelles : la mère de Diaz a été libérée par la police, qui continue les recherches pour retrouver le père du joueur de Liverpool. Un hélicoptère militaire Black Hawk survole la zone afin de retrouver les ravisseurs et le père du footballeur, a indiqué l'armée colombienne.

Luis Diaz lui-même a commenté l'affaire : "Je me sens tellement bouleversé, je veux juste que mon père me soit rendu, je ferais n'importe quoi", déclare-t-il via Noticias RCN, alors que Liverpool affronte Nottingham Forest ce dimanche (15h).

Liverpool Football Club can confirm it is aware of an ongoing situation involving the family of Luis Diaz in Colombia.