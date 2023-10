Jérémy Doku fait aussi le show sur les réseaux et se met les supporters de Manchester City en poche

Jérémy Doku n'était pas titulaire lors du derby de Manchester, mais il en a tout de même été l'un des agitateurs. Monté en fin de match, il s'est pris le nez avec Antony.

Monté à la 87e minute d'une rencontre déjà pliée, Jérémy Doku a souhaité se mettre en évidence en réalisant quelques grigris qui n'ont pas plu du tout à Antony, pourtant lui-même familier de ce genre de gestes. Le Brésilien et le Belge se sont échangés quelques mots après un dribble réussi.

Le score était alors de 0-3, et Manchester City a donc une fois de plus dominé le derby de la ville. Ce que Jérémy Doku a bien fait comprendre après coup, avec un tweet à destination d'Antony : "Reste calme... Manchester est bleue", écrit le Diable Rouge. De quoi encore plus séduire les supporters Citizens !