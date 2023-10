📷 Nouvelles rassurantes pour l'ancien brugeois Bas Dost après son malaise sur le terrain

Après avoir été victime d'un malaise dimanche soir sur le terrain, l'ancien attaquant du FC Bruges, Bas Dost, va devoir rester à l'hôpital pour des examens dans les prochains jours.

Si l'origine de ce malaise est encore inconnue, Dost a rassuré quelques heures après les événements. Evacué sur une civière, il avait été déclaré "conscient" par la suite. Le match a été arrêté à titre définitif et les dernières minutes seront rejouées.

Dans un post publié par le NEC Nimègue, Bas Dost confie qu'il va bien : “L'aide reçue sur le terrain était fantastique. Je suis à l'hôpital désormais et je me sens bien. Merci de votre soutien".

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” ūüėė pic.twitter.com/0WY5sAnQ87