Carl Hoefkens a adressé un message cinglant à ses joueurs après la défaite contre La Gantoise

Le Standard est retombé dans ses travers ce dimanche. Face à La Gantoise, les Rouches ont livré une piètre première mi-temps, avant de tenter de renverser la situation.

Le réveil liégeois en seconde mi-temps n'aura pas suffi. Menés 3-0 à la pause, les hommes de Carl Hoefkens ont fait ce qu'ils ont pu pour remonter le score, mais la marche était finalement trop haute.

Le coach du Standard ressentait un sentiment assez mitigé en après-match. "La victoire de Gand est totalement méritée. À la mi-temps, j'étais quand même… content car je me suis dit que notre équipe ne pouvait pas faire pire que ça. Ce n'était pas nous. Je ne veux plus jamais voir ça", a réagi Hoefkens, dans des propos relayés dans la Dernière Heure.

"Mais après la pause, j'ai vu une réaction collective et on a failli réaliser quelque chose d'unique. Si on marque le penalty à 3-1, tout peut se passer."