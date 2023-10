Le grand cirque de l'arbitrage belge, nouvel épisode

Une semaine après sa défaite face au Standard, entachée d'une erreur d'arbitrage, Anderlecht a de nouveau été victime de nouvelles décisions jugées incorrectes.

Malgré la large victoire d'Anderlecht face à OHL ce samedi (5-1), la question était également de savoir si Ewoud Pletinckx avait commis une faute - non sifflée - dans le rectangle sur Theo Leoni.

Dans l'émission Under Review, l'ancien arbitre professionnel et désormais représentant du Professional Referee Department Franck De Bleeckere a d'abord donné son avis...sur une phase en première période, impliquant Ludwig Augustinsson et Florian Miguel.

"Le défenseur d'OHL a retenu le joueur d'Anderlecht dans la surface pendant une longue période. Ces situations ne sont pas toujours faciles à juger, mais nous pensons qu'elles devraient déboucher sur un penalty. Nous nous attendions également à une intervention du VAR", a déclaré De Bleeckere.

Sur la phase avec Leoni, ensuite : "C'est une décision où l'arbitre prend vraiment une décision sur le terrain. Il est parfaitement placé pour évaluer la situation. Nous devons reconnaître également que Pletinckx retient Leoni pendant une longue période. Nous pouvons comprendre l'avis de l'arbitre, parce que c'est léger, bien qu'il y ait un contact. Mais nous devons être honnêtes : si l'arbitre siffle penalty, le VAR n'intervient pas..."

"C'est un cas limite. L'arbitre peut très bien juger de la situation. Le VAR s'est demandé : 'Est-ce que l'arbitre s'est trompé ?' Il a jugé que non. Nous pouvons adhérer à cela, mais c'est vraiment une zone d'ombre."