La déclaration complètement lunaire de Miron Muslic : "L'arbitrage va favoriser le Club de Bruges !"

Le Cercle est la seule équipe qui peut encore empêcher le Club de Bruges de remporter le titre. Les deux rivaux s'affrontent ce dimanche au stade Jan Breydel.

Le Cercle de Bruges parviendra-t-il ce dimanche à gâcher la fête de titre des voisins du Club ? Un match nul suffit pour les Blauw en Zwart, et cela sera également peut-être suffisant pour que le Cercle obtienne directement un ticket européen.

"Est-ce qu'un match nul peut être bénéfique pour les deux équipes ? Ce n'est pas mon travail de rendre tout le monde heureux", a déclaré l'entraîneur du Cercle Miron Muslic en conférence de presse - selon Sporza.

L'entraîneur des Groen en Zwart a ensuite fait une déclaration qui risque de lui valoir bien des représailles. "Le Club de Bruges sera soutenu dimanche par les supporters et recevra également le soutien des arbitres. Nous savons ce qui nous attend. C'est pourquoi nous devons laisser nos émotions de côté."

Ce sera un grand match pour le Club, mais c'est aussi le cas pour le Cercle selon Muslic. "C'est un point culminant de la saison pour nous. C'est une grande finale, surtout pour nos voisins. Mais il y a aussi beaucoup en jeu pour nous", a-t-il ajouté.

Le derby est très attendu, c'est certain. "J'habite dans le centre-ville et je vois à quel point le derby est dans les têtes depuis une semaine. Je vois nos supporters vêtus de vert et noir. Mais je vois aussi des supporters du Club et ils me montrent beaucoup de respect. Dimanche, l'ambiance sera fantastique."