Catastrophe pour Anderlecht avant la dernière journée !

Gros coup dur pour le RSC Anderlecht ! L'entraîneur Brian Riemer ne pourra pas compter sur le gardien Kasper Schmeichel pour le dernier match de la saison.

Le RSC Anderlecht se rendra au Bosuil pour le dernier match de la saison, ce dimanche. Contre l'Antwerp, l'entraîneur Brian Riemer ne pourra pas compter sur Kasper Schmeichel.

Le gardien des Mauves est en effet blessé. Il s'est blessé lors du match contre le Club de Bruges et ne sera pas présent à Anvers pour le dernier match de la saison, décisif pour le titre de champion de Belgique.

Francis Amuzu ne sera pas non plus présent. Il est malade et ne sera pas là dimanche. Jan Vertonghen ne sera pas non plus là, mais sa blessure évolue favorablement pour sa participation à l'Euro, comme l'a indiqué Riemer lors de sa conférence de presse.

"Non, il ne jouera pas, malheureusement. Nous avons essayé, mais il ne sera pas prêt pour dimanche. Même si l'équipe médicale a tout mis en œuvre pour le préparer. Mais même s'il voulait prendre le risque, il n'aurait pas pu le faire", a-t-il précisé.

Beaucoup de choses devraient encore se produire pour que les Mauves puissent devenir champions lors de la dernière journée, même si dans les play-offs, on ne sait jamais...

La deuxième place est également toujours en jeu pour Anderlecht. Cela signifie un ticket pour les qualifications de la Ligue des Champions. Les Mauves espéraient cela depuis longtemps, mais rien n'est joué.