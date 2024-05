L'avenir de Brian Riemer en danger ? Le coach d'Anderlecht répond sèchement aux critiques !

De Silvio Proto à Philippe Albert, les analystes suivant Anderlecht étaient très critiques après le match perdu contre le Club Bruges. Leur avis : Brian Riemer devrait être licencié. Lors de sa conférence de presse, le Danois a répondu aux nombreuses questions.

Brian, comment jugez-vous la saison d'Anderlecht ?

"Je ne vais pas regarder en arrière. Après la saison, nous pourrons analyser. Ce n'est pas le moment de faire des évaluations. Nous sommes toujours en course pour le titre, même si nous n'avons plus notre destin entre nos mains. De plus, je préfère que d'autres personnes fassent mon évaluation."

Les analystes ont été très sévères avec vous après Bruges...

"Je ne connais pas tous ces gens non plus. Chacun est libre d'avoir son opinion s'ils ont de bons arguments. Ce sur quoi je me concentre, c'est ma tâche quotidienne. Je me focalise sur les objectifs, sur ce que le club attend de moi en termes de résultats. Ces analystes sont payés pour cela. En fait, cela ne m'intéresse pas vraiment."

"Je ne parle pas français ou flamand et je ne sais donc pas ce que ces analystes (entre guillemets) ont dit. Il y a 11 millions de coachs dans ce pays, qui donnent tous leur avis après le match."

Vous recevez aussi des critiques selon lesquelles vous jouez trop défensif.

"Défensif ? La première chose que nous avons faite était de mettre en place une organisation et de jouer le plus possible en pressant haut. Nous avons souvent bien fait cela cette saison. Y a-t-il des choses que nous pourrions faire mieux ? Oui, la qualité offensive peut être améliorée."

"Mais nous avons dû beaucoup changer les compositions de base. Lorsque vous apportez ces changements, vous perdez du rythme et de la structure. D'ailleurs, je n'ai jamais prétendu que nous allions voir la meilleure version de nous cette saison."

Vous ne vouliez jamais utiliser les blessures comme excuse, mais Hazard, Delaney, Vertonghen... c'est beaucoup.

"C'est une réalité et une partie de mon travail. Mais nous avons constitué une équipe que nous voulions aligner correctement lors de matchs comme celui contre le Club de Bruges. Sans Vertonghen, Delaney et Hazard... Bien sûr, j'aurais préféré les voir sur le terrain. Le résultat aurait-il été différent ? Probablement."

Pensez-vous être trop critiqué ?

"Les journalistes et les analystes peuvent faire des suppositions. Mon travail est de faire avec les joueurs que j'ai. Que le jeu doit être amélioré ? C'est encore une supposition. Il y a un an, le club était au plus bas. Nous avons fait les premiers pas vers du mieux."

La grande question : allez-vous rester à Anderlecht ?

"On ne sait jamais. Le club décide s'ils veulent me garder et j'ai aussi ma carrière. Si vous me demandez maintenant : alors ma réponse est maintenant : oui."