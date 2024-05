Plusieurs anciens de JPL dans la pré-sélection roumaine qui affrontera la Belgique

La pré-sélection de l'équipe nationale roumaine pour l'Euro a été publiée.

Celle-ci comprend quelques vieilles connaissances qui sont passées par la Jupiler Pro League. Nous retrouvons ainsi Razvan Marin (ex-Standard), Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht), Ianis Hagi (ex-KRC Genk) et Denis Dragus (ex-Standard) qui font partie de la liste préliminaire de 28 joueurs.

Les Roumains affronteront les Diables Rouges en phase de groupe le 22 juin (21h) à Cologne. La Slovaquie et l'Ukraine sont les autres pays en phase de groupe.

A few big surprises in Romania's 28-men provisional squad for the Euros. Sava, Grameni and Bîrligea - all unexpectedly included. No Alex Mitriță (U Craiova's star player), no Cristi Manea (CFR Cluj), no Chiricheș (FCSB) and a few others. pic.twitter.com/mr22CzOj8c