Lois Openda parmi les attaquants les plus dangereux en Europe, Victor Boniface domine tout le monde... même Erling Haaland

Lois Openda fait partie des attaquants qui se procurent le plus d'occasions en Europe. Le leader de ce classement est l'ancien de l'Union Saint-Gilloise Victor Boniface, devant un certain Erling Haaland.

Si sa trêve internationale n'a pas été aussi bonne qu'espérée, Lois Openda marche sur l'eau depuis son arrivée au RB Leipzig. Le Diable Rouge (23 ans) a inscrit huit buts en neuf matchs de Bundesliga et a également trouvé le chemin des filets à une reprise en Ligue des Champions.

D'ailleurs, l'ancien de Bruges, Vitesse et de Lens fait partie des attaquants en Europe qui se procure le plus d'occasions. 4.4 "expected goals" depuis le début de saison, ce qui le place à la sixième place de ce classement et lui permet aussi de prouver sa bonne finition, en ayant trouvé les filets à huit reprises malgré ces 4.4 "buts potentiels".

Le leader de ce classement ne se nomme pas Erling Haaland, mais bien Victor Boniface !