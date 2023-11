"Injouable quand il le voulait, un mélange raffiné" : Jérémy Doku met la presse anglaise à ses pieds

Match après match, Jérémy Doku impressionne en Premier League. La presse d'outre-Manche ne pouvait pas passer à côté.

Le weekend dernier, Jérémy Doku était sur le banc de City pour le derby de Manchester face à United : c'est Jack Grealish qui avait eu les faveurs de Pep Guardiola sur le côté gauche. Doku avait donc un message à faire passer contre Bournemouth, délivrant 4 assists après avoir lui-même ouvert le score.

L'homme de la journée en Angleterre. La presse nationale ne s'y est d'ailleurs pas trompée : "Injouable quand il le voulait, sa qualité a fait la différence” pour le Manchester Evening News. Du côté du Telegraph, on note que Doku s'est chargé de créer le danger et l'inpiration à la place d'Erling Haaland sorti à la mi-temps.

Après De Bruyne, Doku entretient la belgian hype à Manchester

Le Guardian est plus élogieux encore "Le mélange raffiné de vitesse, d’intrépidité et de créativité de Jérémy Doku a été la vedette de Manchester City dans cette balade victorieuse".

De nombreux quotidiens n'ont pas manqué de remercier Kevin De Bruyne pour avoir recommandé Doku à City : "Kevin De Bruyne a beaucoup apporté à Manchester City au cours des huit dernières années. Et on peut désormais ajouter la recommandation de Jérémy Doku à cette longue liste" pointe The Sun qui parle d'un nouvel assist de KDB.