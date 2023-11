🎥 La masterclass de Jérémy Doku contre Bournemouth!

Époustouflant! Jérémy Doku a livré une prestation grandiose pour permettre à City de croquer Bournemouth, samedi, en Premier League.

Il avait déjà débloqué la situation en ouvrant le score et distillant deux assists en sept minutes, il a continué sur sa lancée! Jérémy Doku a été étincelant avec Manchester City contre Bournemouth, samedi après-midi.



Il a ponctué sa rencontre avec un but et l’incroyable total de quatre assists, il a donc été impliqué sur cinq des six buts inscrits par les Citizens samedi (6-1).



Une prestation qui fera date dans la carrière du jeune Diable Rouge et qui permet à Manchester City de s’installer provisoirement en tête de Premier League. En attendant le résultat de Tottenham (26 points) qui affronte Chelsea, lundi, City est premier avec 27 unités, Arsenal, qui se déplace à Newcastle, pointe à la troisième position avec 24 points.

BERNARDO SILVA GOALLL JEREMY DOKU ASSIST STOP THATTTTT DOKUUUpic.twitter.com/Ylb27wibY9 — 17 (@DxBruyneSZN) November 4, 2023