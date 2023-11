L'Union a chassé les fantômes de la saison passée : "Il n'y a pas de trauma"

L'Union Saint-Gilloise s'est offert une victoire totalement méritée ce dimanche face au Club de Bruges (2-1). Une revanche face à l'équipe qui l'avait privée du titre la saison passée.

"C'était un match de fou !", s'est exclamé Anthony Moris en après-match. "A part les 10 premières minutes, on a contrôlé la rencontre. Bruges a été plus dangereux en deuxième mi-temps, au moment où ils marquent. On a bien réagi. Je pense que personne ne me contredira si je dis que notre victoire est méritée."

Les fantômes de la désillusion de la saison dernière ont refait surface un court instant. "Je l'ai dit à la mi-temps : c'est quand on pense que c'est facile qu'on risque d'encaisser et se faire punir. On ne va pas dire qu'il y a un 'trauma' par rapport à Bruges ou a une autre équipe. On les a battus l'année passée. Je pense que d'autres équipes de la compétition peuvent aussi avoir ce sentiment avec nous."

L'Union conforte sa place de leader en Pro League. Calendrier très chargé oblige, les coéquipiers de Moris ont également un match très important ce jeudi au LASK Linz. "On va essayer de ne pas s'arrêter là. On a un déplacement crucial en Autriche. On devra bien le négocier."

Les Saint-Gillois pourraient s'emballer, mais Moris sait mieux que quiconque que cela serait une très mauvaise chose. "C'est l'esprit Union : celui de rester les pieds sur terre. On est une équipe soudée, qui a envie de jouer les uns pour les autres. Le classement ? Rien ne sert de le regarder à l'heure actuelle. Le plus important, c'est le contenu que l'on propose. Je pense qu'on est sur le bon chemin."