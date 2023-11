Et si le meilleur gardien de Premier League était...belge ?

Sans faire de bruit, Thomas Kaminski réalise une très bonne saison avec Luton. A défaut de se refléter au classement, ses statistiques personnelles sont intéressantes.

Disons-le d'emblée : Luton va mal et n'est pas à l'abri de nouveaux buts encaissés cette après-midi contre Liverpool. Cette saison, les promus ont encaissé 20 buts en 10 matchs, ce qui représente une moyenne assez facile à calculer. Et pourtant, Thomas Kaminski n'est pas à blâmer, que du contraire.

David James, ancien gardien de Liverpool, West Ham et Manchester City, pointe que Kaminski est le gardien qui empêche le plus de buts cette saison. En effet, sur les 55 tirs qu’il a reçus en sa direction, l'ancien portier d'Anderlecht a fait face à 22,82 expected goals. Avec près de trois buts enlevés aux attaquants adverse, le Diable Rouge est tout simplement le meilleur gardien de Premier League en la matière.

Si la statistique ne fait pas tout et que Kaminski a forcément plus l'occasion de se montrer dans une équipe de bas de tableau, David James se montre élogieux : "C’est un gardien très compétent et avec le bon coaching, il peut peut-être faire la différence dans la lutte pour le maintien de Luton". L'équipe est actuellement dans la zone rouge avec 5 points et une petite victoire en dix matchs.