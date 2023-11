La méthode de coaching très insolite de Will Still avant un match au sommet

Will Still ne cesse d'impressionner au Stade de Reims. Actuellement, Reims est quatrième de Ligue 1 et samedi prochain, il accueillera le PSG.

Still met les plus grands clubs français à l'épreuve et ne manque jamais d'inventivité. Le jeune coach belge met un point d'honneur à recréer des conditions réelles de match. Still déclare aujourd'hui dans une interview qu'avant le match contre le PSG, il a organisé des exercices à l'entraînement où lui et ses assistants jouaient le rôle d'arbitres. "Avant d'affronter le PSG, j'ai fait une séance d'entraînement où on faisait exprès d'être bidons comme arbitres pour préparer les joueurs à ce qui les attendait lors du match au Parc des Princes !" "Je sais qu'on est nuls comme l'arbitre, mais si vous pensez que l'environnement au Parc des Princes sera différent, vous vous mettez le doigt dans l'oeil !", a expliqué Still à ses joueurs. Will Still : "Avant d'affronter le PSG, j'ai fait une séance d'entraînement où on faisait exprès d'être nuls comme arbitres pour préparer les joueurs à ce qui les attendait lors du match au Parc des Princes !" pic.twitter.com/dja2msp5Wp



🎥 @WinamaxFC — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) November 7, 2023