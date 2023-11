Une première, et pas n'importe laquelle : le signe d'un arbitrage belge qui... progresse ?

Même si l'arbitrage reste très critiqué en Belgique, nos arbitres sont de plus en plus fréquemment convoqués à l'échelle européenne. Si Jonathan Lardot compte de nombreuses rencontres d'Europa League, de Ligue des Nations et de tours préliminaires de Ligue des Champions, il n'a jamais arbitré en phase de poules de la plus grande compétition européenne.

C'est ce rêve qu'a vécu Erik Lambrechts, ce mardi. L'arbitre était, pour la première fois de sa carrière, aux commandes d'une rencontre de C1. Et pas n'importe laquelle, puisque Lambrechts était le témoin principal de la réception des Young Boys par le champion d'Europe en titre, Manchester City (3-0).

"Cela signifie beaucoup. C'était mon premier match de Ligue des Champions. C'est un rêve, comme pour les joueurs. Je suis très fier et heureux d'être ici. Marcher sur la pelouse et entendre l'hymne pour la première fois est un moment inoubliable."

En Belgique, notre arbitre référence à l'échelle continentale s'appelle Lawrence Visser. Il compte deux matchs de Ligue des Champions, huit rencontres d'Europa League et de nombreuses rencontres internationales.

"Walking onto the pitch and to hear the anthem for the first time is a very nice moment.



"It's like for the players, it's the biggest club competition in Europe and I'm very glad to be a part of it."



Referee Erik Lambrechts reflects on his #UCL group stage debut last night...