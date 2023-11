"Insaisissable", "Au sommet de son art" : ce Diable Rouge a impressionné la presse française

Johan Bakayoko ne cesse de grimper les échelons avec le PSV Eindhoven. Le jeune Diable Rouge de 20 ans a fait des dégâts ce mercredi, donnant un assist face au RC Lens.

Après cette nouvelle bonne prestation de Bakayoko, la presse française s'est montrée dithyrambique. Le très sérieux et souvent sévère journal L'Equipe lui a donné la note de 7/10, le définissant comme "insaisissable".

“Son élan offensif a été incomparable et il a presque toujours fait le bon choix. Il a dominé le flanc droit et posé de gros problèmes", considère Le Figaro. "Le Belge est agressif et rapide comme une flèche. Il est monté plus de 50 fois et sa meilleure action a été ce formidable centre pour De Jong. L’attaquant était également bon, mais Bakayoko était indéniablement le leader offensif du PSV. Avec son énergie, il a causé beaucoup de frustration à Lens. Il était au sommet de son art."

“Avec son compère Hirving Lozano, il a été une menace constante. Lens n’a pas pu contrôler les deux trains express et ils auraient pu marquer, eux aussi", a écrit La Voix du Nord.