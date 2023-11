🎥 Après Mitoma, un autre ancien de l'Union brille avec Brighton !

L'Ajax Amsterdam a Ă©tĂ© enfoncĂ© ce jeudi Ă domicile par Brighton & Hove Albion, et un ancien de l'Union a participĂ© Ă la fĂȘte. Simon Adingra a marquĂ© le but du break.

Rien ne va plus à l'Ajax Amsterdam qui risque fort d'être éliminé en Europa League. Alors que le club relève la tête en championnat avec deux victoires consécutives, Brighton & Hove Albion est venu s'imposer en maître à Amsterdam (0-2), et laisse l'Ajax en dernière position de son groupe avec 2 points.

L'un des deux buts anglais a été inscrit par Simon Adingra, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, prêté la saison passée par les Seagulls en D1A. L'Ivoirien inscrit là son premier but de la saison en Europa League, et son 3e toutes compétitions confondues.

Adingra était également à l'assist sur le but d'ouverture signé Ansu Fati, et l'Espagnol lui a rendu la politesse sur ce but du break.