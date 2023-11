🎥 Quand Will Still fait connaissance avec le génie de Kylian Mbappé

Reims est tombé sur un os face au PSG. La défaite 0-3 est toutefois un peu sévÚre au vu du match.

Le Stade de Reims était en pleine confiance avant de recevoir le PSG. Du haut de leur quatrième place, les hommes de Will Still affichaient un bilan d'une défaite sur leurs six derniers matchs de Ligue 1. La saison passée, ils avaient réussi à contraindre les Parisiens au partage.

Mais cette fois, Kylian Mbappé en a décidé autrement en plantant un triplé (pour une victoire 0-3), avec notamment une magnifique reprise pour l'ouverture du score dès la troisième minute. Avant d'alourdir la marque sur deux reconversions rapides en seconde période.

Quel superbe but du génie français

Mbappé pic.twitter.com/a2jZ142p3x — AÏDOL_01 ⭐ (@AIDOL_01) November 11, 2023

Un score lourd pour Reims (qui alignait Thomas Foket et Thibault De Smet) qui a pourtant eu des occasions. Mais avec six parades, Gianluigi Donnarumma a été monstrueux. Et quand le gardien italien n'était pas sur la trajectoire du ballon, c'est le VAR qui annulait l'égalisation de Junya Ito.