🎥 Un but...et une grosse frayeur pour Leandro Trossard qui enfonce encore un peu plus Vincent Kompany

Nouvelle défaite pour Burnley. Les hommes de Vincent Kompany n'ont pas démérité mais se sont inclinés à Arsenal.

Burnley restait sur une série de six défaites consécutives en Premier League avant de se rendre à Arsenal. Conscients de la gravité de la situation et mis sous pression par les Gunners, les troupes de Vincent Kompany ont joué plus bas que d'habitude.

Offrant moins d'espace qu'à l'accoutumée, Burnley a failli en être récompensé en rentrant au vestiaire sans encaisser de but mais Leandro Trossard en a décidé autrement. Le Diable Rouge, seul Belge aligné au coup d'envoi, était à la réception d'une bonne remise de Bukayo Saka vers le second poteau. Un poteau qu'il a heurté de plein fouet, nécessitant l'entrée des soigneurs sur la pelouse.

Trossard vient de sacrifier sa carrière pour un but contre Burnley, worth ? pic.twitter.com/lrYIGJbOCu — Le Football en VOD LXXII (@LLxxii1180) November 11, 2023

Arsenal qui rit, Burnley qui pleure

Plus de peur que de mal pour Leandro qui a pu remonter sur le terrain pour la deuxième mi-temps et même délivrer un assist sur corner à William Saliba trois minutes après l'égalisation de Burnley. Les Gunners l'ont finalement emporté 3-1 et reviennent à hauteur de Manchester City en tête du classement.

Tout le contraire des Clarets, plus que jamais avant-derniers de Premier League avec 4 petits points.