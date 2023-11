Chelsea risque très gros...à cause de ses agissements envers Eden Hazard et Frank Arnesen

Voilà plus d'un an que Roman Abramovitch a quitté Chelsea. Mais ses agissements troubles refont surface.

Chelsea vit un début de saison compliqué en Premier League. Malgré les bons résultats face à Manchester City et Tottenham, les Blues ne sont que dixièmes au classement. Et cela alors que surgit la menace de déduction de points.

Le club paye les méthodes douteuses de l'ère Roman Abramovitch. Selon les recherches de l'ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), l'oligarque russe a usé de ficelles illégales pour contourner le fairplay financier.

Et cela concerne notamment le transfert d'Eden Hazard en 2012. Abramovitch aurait payé les 7 millions de commissions à son agent John Bico via Leiston Holdings, une société du boss de Chelsea basée dans les Îles Vierges britanniques sous le couvert de "conseils et de conseils dans le sport".

Des pratiques qui concernent également Frank Arnesen, du temps où le Danois occupait le poste de directeur sportif chez les Blues. L'ancien d'Anderlecht a réagi dans le Guardian : " Je m’attendais à ce que cette prime discrétionnaire passe par Chelsea et non par une autre entreprise". Dans son cas, c'est un montant 287 000 euros qui a attiré le regard des enquêteurs.